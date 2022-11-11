Medipol Başakşehir ile Galatasaray 29. randevuda

Medipol Başakşehir ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de oynayacakları maçla birlikte 29. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında daha önce oynanan 28 maçta sarı-kırmızılıların 13-7 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Medipol Başakşehir ile Galatasaray, yarın saat 20.00’de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar, 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle aldığı 24 puanla ve averajla haftaya 3. sırada girdi. Turuncu-lacivertliler ise 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 24 puanla 2. sırada bulunuyor.

Süper Lig’de son iki maçından galip ayrılan Galatasaray, Başakşehir karşılaşmasıyla çıkışını sürdürmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, turuncu-lacivertlileri mağlup ederek, sıralamada rakibinin de üstüne çıkıp, Dünya Kupası arasına ikinci sırada girme peşinde.

29. randevu

Başakşehir ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de bugüne kadar 28 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 13 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Turuncu-lacivertliler ise rakibini 7 kez mağlup etti. 8 maç ise berabere sona erdi. Aslan’ın 44 golüne, Bozbaykuşlar 36 golle karşılık verdi.

Ligin ilk yarısında Nef Stadyumu’nda oynanan mücadele 1-1 sona ermiş, ikinci yarıda Başakşehir oynanan karşılaşma da golsüz beraberlikle bitmişti.

Son 10 maç

Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanan hepsi Süper Lig olmak üzere son 10 maçta sarı-kırmızılılar 4, turuncu-lacivertliler de 2 kez sahadan galip ayrıldı. 2 müsabaka ise beraberlikle sona erdi. Galatasaray 13 kez rakip fileleri havalandırırken, Başakşehir 10 kez gol sevinci yaşadı.

Farklı skorlar

Başakşehir, Galatasaray’ı 5-1 ve 4-0 mağlup ederek rakibine karşı en farkı skorları aldı. Sarı-kırmızılılar ise turuncu-lacivertlileri en farklı 4-1 ve 3-0’lık skorlarla yendi. İki takım arasında ayrıca 3-3 gibi gollü bir müsabaka da bulunuyor.

Okan Buruk eski takımına karşı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yarın oynayacakları maçla Süper Lig’de şampiyonluk yaşadığı Başakşehir’e karşı ilk kez rakip olacak. 2019 yılı yazında turuncu-lacivertlilerin başına geçen Buruk, o sezon şampiyonluğa ulaştı. Başakşehir, Okan Buruk döneminde UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de ilk kez mücadele etti. Başarılı teknik adam, 2020-2021 sezonunda takımdan ayrılmıştı.

Galatasaray deplasmanda lider

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon deplasmanda 7 maça çıktı. Bu alanda lider olan sarı-kırmızılılar, 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 14 puan topladı. Aslan, rakip fileleri 8 kez havalandırırken, kalesinde 4 gol gördü. Cimbom, dış sahada son olarak Fatih Karagümrük ile mücadele etti ve sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Başakşehir evinde bir kez yenildi

Başakşehir, Süper Lig’de bu sezon evinde 7 müsabaka oynadı. Turuncu-lacivertliler 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 16 puanla iç saha sıralamasında ikinci sırada yer alıyor. Başakşehir, sahasında son olarak Girensunspor ile karşılaştı ve rakibini 3-1 mağlup etti. Turuncu-lacivertliler evindeki tek yenilgisini Sivasspor karşısında aldı.

5 futbolcu sınırda

Galatasaray’da, Medipol Başakşehir maçı öncesinde Fernando Muslera, Kerem Aktürkoğlu, Sacha Boey, Sergio Oliveira ve Lucas Torreira sarı kart sınırında bulunuyor. Bu futbolcular sarı kart görmeleri halinde Dünya Kupası arasından sonra oynanacak İstanbulspor müsabakasında cezalı duruma düşecek.

Galatasaray’da Ziraat Türkiye Kupası’nda Ofspor ile oynanan mücadelede sakatlanan Danimarkalı defans oyuncusu Mathias Ross’un tedavisi devam ediyor.

Atilla Karaoğlan düdük çalacak

Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Serkan Ok yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ali Şansalan olacak.