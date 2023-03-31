Medipol Başakşehir ile MKE Ankaragücü 8. randevuda

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Medipol Başakşehir ile MKE Ankaragücü yarın oynayacakları karşılaşma ile birlikte ligde 8. kez rakip olacak. Geride kalan 7 maçın hepsini Başakşehir kazanırken, Ankaragücü henüz galibiyet alamadı.

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Medipol Başakşehir ile MKE Ankaragücü yarın saat 16.00’da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Turuncu-lacivertliler, ligde aldığı 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyetle topladığı 41 puanla 6. sırada bulunuyor. Ankara ekibi ise 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 13 mağlubiyetle topladığı 25 puanla 15. sırada yer alıyor.

İki ekip arasındaki 8. randevu

Başakşehir ile MKE Ankaragücü, Süper Lig’de bugüne kadar 7 kez rakip oldu. Bu karşılaşmalarda Başakşehir’in rakibine karşı üstünlüğü bulunuyor. Oynanan 7 maçın tamamını Başakşehir kazanırken, Ankara ekibi hiçbir maçta 3 puan alamadı. Ligin ilk yarısında Eryaman Stadyumu’nda oynanan karşılaşma, İstanbul temsilcisinin 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlanmıştı.

Başakşehir son 4 maçtır kazanamıyor

Başakşehir, Süper Lig’de en son 22. haftada oynanan Konyaspor maçından galip ayrıldı. Turuncu-lacivertliler, bu müsabakanın ardından oynadığı 4 maçta 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. İstanbul ekibi, bu 4 karşılaşmada Kayserispor’a 1-0, Alanyaspor’a 1-0 ve Beşiktaş’a 2-0’lık skorlarla kaybederken, ligin son haftasında Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı.

Tolunay Kafkas, Ankaragücü’nün başında ilk maçına çıkacak

Süper Lig’de topladığı 25 puanla 15. sırada yer alan MKE Ankaragücü, hafta içinde teknik direktörlük değişikliğine gitti. Sarı-lacivertliler, Sedat Ağçay’dan boşalan teknik direktörlük görevine tecrübeli çalıştırıcı Tolunay Kafkas’ı getirdi. Tolunay Kafkas, Başakşehir maçı ile Ankaragücü’ndeki teknik direktörlük görevinin ilk sınavına çıkacak. Ligde son olarak Sivasspor’a 2-0 mağlup olan Ankaragücü, Başakşehir karşısında kazanarak düşme hattından kurtulmak istiyor.

Başakşehir’de Deniz Türüç, Ankaragücü’nde Ali Sowe dikkat çekiyor

Başakşehir’in bu sezon ligde en golcü oyuncusu Deniz Türüç oldu. 30 yaşındaki futbolcu ligde oynadığı 20 maçta 6 gol atarken, 1 de asist kaydetti. Ankaragücü’nün en skorer oyuncusu konumunda ise sezon başında takıma katılan Ali Sowe bulunuyor. 28 yaşındaki Gambiyalı oyuncu, ligde çıktığı 22 maçta 7 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

Abdulkadir Bitigen düdük çalacak

Başakşehir ile Ankaragücü arasında oynanacak mücadeleyi hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek. Bitigen’in yardımcılıklarını Hakan Yemişken ile Mustafa Savranlar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Murat Erdoğan olacak.