Medipol Başakşehir, İstanbulspor maçı hazırlıklarına devam etti

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında İstanbulspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Medipol Başakşehir, İstanbulspor maçı hazırlıklarına devam etti
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
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4d
4d

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında İstanbulspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yapılan idman, dinamik ısınmayla başlayıp taktik çalışmasıyla sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın saat 17.30’da yapacağı idman ile İstanbulspor hazırlıklarına devam edecek.