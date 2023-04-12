Medipol Başakşehir, İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında İstanbulspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında İstanbulspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman, üç grup halinde 5’e 2 pas ve taktik çalışmasıyla devam etti. Çift kale maçla antrenman sona erdi.
Turuncu-lacivertliler, yarın saat 17.30’da yapacağı idman ile İstanbulspor hazırlıklarını sürdürecek.