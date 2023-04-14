Medipol Başakşehir, İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında İstanbulspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Medipol Başakşehir, İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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4d
4d

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında İstanbulspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yapılan idman, topla ısınmayla başladı. Üç grup halinde 5’e 2 pas çalışması ile devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın saat 16.00’da deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak.