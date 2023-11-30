Medipol'den Türkiye Kazakistan arasında sağlık köprüsü

Medipol Sağlık Grubu, Türkiye ile Orta Asya’nın en büyük ülkesi Kazakistan arasında şifa köprüsü inşa etti. Sağlık kurumu, yurt dışındaki 11’inci temsilcilik ofisini, ülkenin en kalabalık şehri Almatı’da açtı.

Sağlıkta uzman hekim kadrosu, multidisipliner tedavi yaklaşımı, teknolojisi ve üstün hizmet kalitesiyle 150 ülkeden yılda 40 bine yakın yabancı hastaya şifa elini uzatan Medipol Sağlık Grubu, uluslararası yatırımlarına yenisini ekledi. Kazakistan’ın Almatı şehrinde önceki gün açılışı yapılan Temsilcilik Ofisi, Medipol’ün sağlıkta yurt dışında faaliyet gösteren 11’inci üssü olma özelliği taşıyor.

Almatı Temsilcilik Ofisi’nin 28 Kasım Salı günü gerçekleşen açılışında, Türkiye Cumhuriyeti Almatı Başkonsolosu Evren Müderrisoğlu, Medipol Sağlık Grubu İşletme Direktörü Özer Koca, Ticaret Ateşeleri Sıddık Kaya, Alper Bozkurt, Orhun Medikal CEO’su Gönenç Dirik ile Kazakistan sağlık sektörü temsilcileri ve hekimler bir araya geldi.

Medipol Sağlık Grubu’nun hizmet ağını genişletme vizyonunun yansıması olan bu stratejik hamle, Orta Asya’nın yüzölçümü bakımından en büyük ülkesi olan Kazakistan’nın en kalabalık şehri Almatı ile İstanbul arasında sağlık köprüsü kurmayı amaçlıyor.

Almatı Başkonsolosu Evren Müderrisoğlu açılışta yaptığı konuşmada, “2005 yılından itibaren Türkiye Sağlık turizmi sektörüne büyük önem vermekte dünya içinde de ilk 10 içine girmiş durumdadır. Medipol Sağlık Grubu burada hem sağlık turizminin gelişmesinde katkıda bulanacak hem de ilerleyen dönemlerde gelecek senelerimizdeki yıllarda burada klinik hizmetleri verme bağlamında da ilerlemeler sağlayacaktır. Türkiye istatistik verilerine göre 2015 yılında sadece 400 bin kişi Türkiye’de sağlık hizmeti almak için Türkiye’ye başvururken, geçtiğimiz sene 2022 yılında bu rakam 1.5 milyona çıkmıştır, önümüzdeki yıllarda bu sayıyı katlayarak arttıracağımızı düşünüyorum” açıklamasını yaptı.

Türkiye’deki uzman hekimler ile online görüşme imkanı

Uluslararası sağlık hizmetlerinde özellikle onkoloji, hematoloji, organ nakli, pediatrik hematoloji ve kalp damar cerrahisi gibi alanlarındaki başarısıyla bilinen Medipol Sağlık Grubu, Almatı Temsilcilik Ofisi aracılığıyla Kazakistanlı hastalara ücretsiz tıbbi ikinci görüş alma imkanı, Türkiye’deki uzman doktorlarla online görüşme fırsatı ve tedavi sürecinde ihtiyaç duyulan tüm desteklere erişim hizmetleri sunacak. Sağlık alanındaki bu uluslararası işbirliği, Medipol’ün sınırları aşan sağlık hizmetleriyle öncü rolünü bir kez daha vurguluyor.

Medipol Sağlık Grubu, İngiltere, Azerbaycan, Gürcistan, Romanya, Sırbistan, Bulgaristan, Arnavutluk, Cezayir ve Bosna Hersek gibi ülkelerde faaliyet gösteren temsilcilik ofisleri aracılığıyla yılda onbinlerce hastanın tedavisini başarıyla üstlenmiş ve en son olarak Özbekistan, Taşkent ofisinin açılışıyla dikkat çekmişti.