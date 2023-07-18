Medipol Mega, Uluslararası Sağlık Lideri seçildi

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da 14 Temmuz Cuma günü 2023 Balkan İş Ödülleri’nin (Balkan Business Awards 2023) 9’uncusu düzenlendi. Birçok kategoride dünyanın önde gelen firmalarının ödüllendirildiği gecede ‘Uluslararası Sağlık Lideri’ ödülüne Medipol Mega Üniversite Hastanesi layık görüldü. Bulgaristan-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Deniz Yumer, ödülü Medipol Mega Üniversite Hastanesi adına Medipol Sofya Temsilcisi Svetoslava Stoyanova’ya takdim etti. Medipol Sofya Temsilcilik Ofisi resmi açılış töreni 21 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşmiş, birçok Türk-Bulgar sağlık sektörü ve iş dünyasından önemli isim açılışa katılmıştı. Kurdele kesimini Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök gerçekleştirmişti.

Bu yıl 9’uncusu düzenlendi

Bu yıl 9’uncusu gerçekleştirilen 2023 Balkan İş Ödülleri uluslararası platform olan Global Leaders tarafından düzenlenmiş olup, Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası, Türk-Bulgar Ticaret ve Sanayi Odası, Bulgaristan-Makedonya Ticaret Odası, Arnavutluk Ticaret Odası etkinlik ortakları olarak yer aldı. Etkinliğe Bulgaristan 49. Meclis Başkan Yardımcısı, Ticaret Odası Başkanları ve Bulgaristan’ın birçok belediyesinin başkanları katıldı. Etkinlikte, 2 yıllık Covid-19 Pandemisi ve Ukrayna-Rusya savaşından etkilenen Balkan ekonomisinin gösterdiği dirence dikkat çeken konuşmalara yer verildi.