Medipol Sağlık Grubu, 9'uncu Temsilcilik Ofisini Cezayir'de açtı

Yurt dışındaki temsilciliklerine bir yenisini daha ekleyen Medipol Sağlık Grubu, geçtiğimiz hafta Cezayir’in Al-Abyar kentinde 9’uncu Temsilcilik Ofisini açtı.

Cezayir’deki Medipol Sağlık Grubu Temsilciliği, hastalara doğrudan hizmet verirken, aynı zamanda Türkiye’deki hastane yönetimiyle doğrudan iletişim kurarak vakalarına doğru tanı koymalarını ve tedavi yolculuklarının sonuna kadar refakat etmelerini sağlayacak. İngiltere, Azerbaycan, Gürcistan, Sırbistan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Arnavutluk ve Romanya’daki Temsilcilik Ofisleri gibi Cezayir’deki Temsilcilik Ofisi de zor ameliyatlar ve acil vakalarda uzmanlaşmış en iyi doktorları Cezayir’e gönderecek.

Kurdeleyi Cezayir Büyükelçisi Küçükyılmaz kesti

Ev sahipliğini; Medipol Sağlık Grubu İşletme Direktör Yardımcısı Dr. Uygar Üstün, Afrika Bölge Müdürü Dr. İsmail Murat, Medipol Global Cezayir Temsilcilik Ofisinden Dr. Salah Eddine Khaled, Rayane Bedrine ve Yasmine Bouchra’ın yaptığı açılışta kurdeleyi Türkiye Cumhuriyeti Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz kesti. Açılışa çok sayıda Cezayir’de görev yapan hekim, sağlık sektörü temsilcileri ve medya mensubu katıldı.