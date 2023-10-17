Medya Basın Federasyonu'ndan İHA'ya ödül

Medya Basın Federasyonu tarafından düzenlenen 5. Geleneksel Medya Ödülleri Töreni’nde İhlas Haber Ajansı (İHA) Ankara Haber Müdürü Beyazıt Cebeci ödüle layık görüldü.

Medya Basın Federasyonu tarafından gerçekleştirilen 5. Geleneksel Medya Ödülleri Ankara’da düzenlenen tören ile sahiplerini buldu. Medya Basın Federasyonu Yönetim Kurulu ve değerlendirme ekibinin yazılı ve görsel medya kuruluşlarının yayınlarını temel alarak gerçekleştirdiği ödül töreninde, gayretli çalışmalar, örnek mücadelesi ile başarılara imza atan ve kamuoyunun takdirini kazanmış, siyasetçi, bürokrat, televizyon ve sanat dünyası, iş adamı ve sivil toplum kuruluşları ödüllendirildi. Törende onursal ödüle layık görülen İhlas Haber Ajansı Ankara Haber Müdürü Beyazıt Cebeci yerine İHA muhabiri Hüseyin Samet Öksüz ödülü teslim aldı.

Ödül töreninde konuşma yapan Medya Basın Federasyonu Genel Başkanı İbrahim Yaman, “Bizim amacımız Türkiye’deki bütün yerel medyacıları ve ulusal medyayı bir araya getirmek. Biz çok büyük bir aileyiz. Ailemize sahip çıkmamız lazım. Bugün Filistin’de gazetecilerimiz şehit oluyor, başka yerde öldürüyorlar. Gittiğimiz haberlerde sıkıntı çekiyoruz. Hepimizin birbirimize sahip çıkması lazım. Gazetecilik çok büyük bir meslek. Bu geceye katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum, iyi ki geldiniz” ifadelerini kullandı.