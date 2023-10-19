Medya Basın Federasyonu'ndan Prof. Dr. Karabulut'a ödül

Medya Basın Federasyonu’nun düzenlediği 5. Geleneksel Medya Ödülleri töreninde Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut’a ‘Yılın Bilim İnsanı’ ödülü verildi.

Medya Basın Federasyonu’nun 5. Geleneksel Medya Ödülleri, Ankara’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Medya Basın Federasyonu Yönetim Kurulu ve değerlendirme ekibinin yazılı ve görsel medya kuruluşlarının yayınlarını temel alarak gerçekleştirdiği ödül töreninde, gayretli çalışmaları, örnek mücadelesi ile başarılara imza atan ve kamuoyunun takdirini kazanmış siyasetçi, bürokrat, televizyon ve sanat dünyası, iş adamı ve sivil toplum kuruluşları ödüllendirildi.

Törende bilimsel çalışmalarından dolayı ‘Yılın Bilim İnsanı’ ödülüne Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut layık görüldü. Ödülünü alan Karabulut, “Medya Basın Federasyonu’nun şahsıma layık gördüğü, bilimsel çalışmalardan dolayı Yılın Bilim İnsanı ödülünü aldım. Aynı zamanda rahmetli Güldal Akşit bakanımıza atfen eşi Malatya Eğitim Vakfı Ankara Başkanımız Haluk Akşit’e de verilen onur ödülünden dolayı duygulandık” dedi.

Konuşmasında İsrail’in Filistin’de sivillere yönelik gerçekleştirdiği katliama da tepkisini dile getiren Karabulut, “İsrail’in Gazze’de yaşattıkları katliam insanlıkla bağdaşmayan açıkça bir soykırımdır. Şu anda dünyanın bu saldırıya sessiz kalması açıkça bir insanlık suçuna, çocukların da bulunduğu binlerce sivilin katledilmesine göz yummaktır. Filistin’e yapılan bu insanlık dışı saldırı biran önce sonlandırılmalıdır” diye konuştu.