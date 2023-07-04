Mega kent İstanbul'da sıcak hava bunalttı

İstanbul Taksim’de sıcaktan bunalan vatandaşlar buldukları gölgelik alanlara sığınarak serinledi. Sıcakta döner kesen esnaf ise ‘hem döner sıcak, hem de hava sıcak’ diyerek işinin zor olduğunu söyledi.

Mega kent İstanbul’da bugün hava sıcaklığı 33 dereceyi gördü. Taksim ve İstiklal Caddesi’nde de hissedilen sıcaklığın yüksek olmasından dolayı vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar şemsiye ile gezerken, kimi vatandaşlar buldukları gölgeliklere sığınarak serinledi. Vatandaşların çoğu Taksim Anıtı ve Taksim Camii altında oluşan gölgeliklerde vakit geçirdi. Eline su tabancası alan bir vatandaş ise arkadaşını ıslatarak hem eğlendi hem de ferahlattı. Taksim’de bulunan çoğu sokak hayvanı da susuzluğunu süs havuzundan giderirken, bir kişi de köpeğini süs havuzunda yüzdürerek serinletti.

Terlerini silerek yolda yürüyen Yusuf Atalay, “Sıcaktan çok bunaldım. Bugün sıcaklık çok fazla mevsimin üzerinde seyir ediyor. Bir anda geçişler oldu. Sıcaklık gerçekten etkiliyor, bunaltıyor. Bol bol sıvı tüketiyoruz. Tüketmemizde lazım içiyoruz, terliyoruz” dedi.

Sıcağın altında döner kesen Fahrettin Çakmak, “ Ne yapalım ekmek parası, bugün hava çok sıcak. Döner de sıcak. Yazın sıcak kışın soğuk koşturup duruyoruz. Ekmek parası. Zor olsa da işimizde olmak zorundayız” dedi.