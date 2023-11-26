Mehmet Akif Ersoy: 'İsrail'de korku, Filistin'de cesaret genetik'

Başakşehir Belediyesi’nin düzenlediği Yeni Medya Söyleşileri’ne deneyimli gazeteci Mehmet Akif Ersoy konuk oldu. Ersoy’un, Orta Doğu’daki gelişmeler ve medya algısı üzerine gerçekleştirdiği söyleşiye Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da katıldı.

Başakşehir Belediyesi, 14 yıldızlı Yeni Medya Akademi çatısı altında gençleri sektörün en deneyimli isimleriyle bir araya getirmeye devam ediyor. Başakşehir Belediyesi Şehir Sanat Konferans Salonu’nda düzenlenen Yeni Medya Söyleşileri’ne katılan deneyimli gazeteci Mehmet Akif Ersoy, Yeni Medya Akademi kursiyerleri ve Başakşehirlilerle bir araya geldi. “Orta Doğu’daki Gelişmeler ve Medya Algısı” konusunun ele alındığı söyleşiye Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da katıldı.

“Dualarımız Gazzeli kardeşlerimizle”

Söyleşi öncesinde konuklara hitap eden Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Gazze’de dünyanın gözü önünde katliam yapılıyor. Bir anne, bir baba vefat eden evladına son kez sarılıyor. Buna hiçbir vicdan, hiçbir yürek dayanmaz. Bir an önce saldırıların sona ermesi ve kalıcı barışın tesis edilmesi gerekiyor. Dualarımız Filistinli, Gazzeli kardeşlerimizle” şeklinde konuştu.

“Filistin dünya gündeminde”

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, Filistin meselesinin önemsendiği bir evde büyüdüğünü belirterek, “Filistin meselesi ile büyüdüm. Gazze’de de görev yaptım. Orta Doğu’yu etkileyeceği söylenen saldırıların arka planına baktığınızda savaşın Gazze’de sıkıştığını gördük. 7 Ekim’den sonra değişen şeyler oldu. Filistin konusu dünya gündemine taşındı. Orta Doğu’da yeni bir döneme giriliyordu. İsrail’in saldırılarının ardından Türkiye - İsrail ilişkileri yeniden rafa kaldırıldı” diye konuştu.

“Korku üzerinde algı yapılıyor”

Gazze’de çok farklı bir psikolojinin olduğunu ifade eden Ersoy, “İsrail’de korku genetik; Filistin’de, Gazze’de ise cesaret genetik. Uzun yıllar savaş muhabirliği yaptım. İlk çatışma sesi duyduğumda ürkmüştüm. İkincisinde biraz daha farklı oldu. Zaman geçtikçe korku yerini analiz yapmaya bırakıyor, ‘Bu ses bu bombaya aittir, bu siren bu saldırının habercisidir’ diye. Gazze’deki çocuklar için bomba sesi çok normal ama İsrail’de tam dersi. Nasıl bir korku içerisinde olduklarını anlatmak için çok güzel algı yapıyorlar. Oysa yıllardan bu yana aynı sirenler çalıyor” değerlendirmesinde bulundu.