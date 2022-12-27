Mehmet Akif Ersoy, Taceddin Dergahı Müzesi'nde anıldı

Milli şair Mehmet Akif Ersoy vefatının 86’ncı yıl dönümünde Bağcılar’daki Taceddin Dergahı Müzesi’nde anıldı. Davetliler müzeyi gezerek Akif’in hayatına yakından tanıklık ettiler.

İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy, ölümünün 86’ncı yılında Bağcılar Belediyesi’nin özel bir etkinliğiyle anıldı. Program, Ersoy’un İstiklal Marşı’nın yazdığı Ankara’daki Tacettin Dergahı’nın birebir aynısının bulunduğu Taceddin Dergahı Müzesi ve bitişiğindeki Kültür Merkezi’nde yapıldı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programda Bilgi Evleri müzik öğretmenleri Akif’in sevdiği türküleri seslendirirken, öğrenciler de işaret diliyle İstiklal Marşı’nı okudu.

Mehmet Akif Ersoy’un çok iyi anlaşılması gerektiğini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Akif’in çok iyi anlaşılması lazım. Burada şimdiye kadar 200 bine yakın gencimiz Akif’in anlaşılması adına büyük kazanımlar elde etti. Yıllık 30-40 öğrencimizi burada ağırlıyoruz. Çok iyi anlaşılması lazım. Bir yöneticinin de Mehmet Akif Ersoy’u anlaması lazım. Gelecekte ülkenin yükünü omuzlarına alacak genç kardeşlerimizin de Mehmet Akif’i çok iyi bilinmesi gerekiyor. Bizler de bu şuuru oluşturabilmek adına Bağcılar Belediyesi olarak önemli bir görevi üstleniyoruz. Her hafta kültür merkezimizde de Akif okumaları yapıyoruz” dedi.

Müzeyi gezip o döneme tanıklık ettiler

Programdan sonra Taceddin Dergahı Müzesi’ni gezen davetliler, Mısır ve Arnavutluk gibi ülkelerden getirilen özel eşya ve dokümanların sergilendiği müzeyi gezip hem bilgi aldı hem de o döneme tanıklık etti.

Akif’in eşine yazdığı mektupların kopyası sergileniyor

Öte yandan, 2011 yılında kurulan müze, Türkiye’de Mehmet Akif Ersoy üzerine kurulan en zengin müzelerden biri olma özelliği taşıyor. Müzenin içinde, şairin eşine yazdığı mektuplar, köstekli saati, fotoğrafları ve şiirlerinin orijinal kopyaları sergileniyor. Ayrıca, müzede Akif’e ait milletvekili olduğu dönem meclisteki albümü, beratı da yer alan müzedeki en ilginç eserlerden birisi de Akif’in vefatından sonra öğrencilerin kendi yazdıkları makalelerden oluşan 10 sayfalık kitapçık bulunuyor.