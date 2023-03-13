Mehmet Akif Ersoy Yalova'da anıldı

Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programı düzenlendi.

Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından organize edilen program Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı tarih öğretmeni Ebru Ünal yaptı. Ünal, konuşmasında İstiklal Marşı’nın anlamanın yolunun kaleme alındığı tarihteki şartları bilmekle mümkün olabileceğini söyledi. Konuşmanın ardından İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy konulu düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri Vali Muammer Erol tarafından takdim edildi.

Program öğrenciler tarafından sahnelenen oratoryo gösterisiyle sona erdi.

Etkinliğe Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, il Milli Eğitim Müdürü Halil Akmeşe, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.