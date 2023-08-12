Mehmet Akif Üstündağ: 'Avrupa Şampiyonası'ndan da mutlu dönmek istiyoruz'

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, VNL’de şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Avrupa Şampiyonası’ndan da mutlu dönmek istediklerini söyledi.

Milletler Ligi’nde şampiyon olan ve Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın medya günü düzenlendi. Burhan Felek Spor Salonu’nda yapılan etkinliğe Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları ile basın mensupları katıldı. İlk olarak açıklamalarda bulunan Mehmet Akif Üstündağ, dünya ikincisi olan U19 Kız Voleybol Milli Takımı’nı tebrik ederek, "VNL’de tarihimizde ilk kez şampiyon olduk. Final oynamıştık, ikinci üçüncü dördüncü sıralamada hepsini yaşadık ama şampiyonluk yaşamadık. Bu yıl sultanlarımız ülkemizin gururu oldu olmaya da devam edecek. Ardından yoğun program ile Avrupa Şampiyonası başlayacak. Yine hedefimiz iki defa ikincilik yaşadık ama şampiyonluk yaşamadık. İlki orada da yaşamak istiyoruz. Ardından Olimpiyat Elemeleri oynayacağız. 2024’te hem kadın hem erkeğiyle sırayla orada olmak istiyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hocamıza kaptanımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Avrupa Şampiyonası’ndan da mutlu dönmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Daniele Santarelli: "Hedefimiz Avrupa Şampiyonası’nın sonuna kadar gidebilmek"

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli de Avrupa Şampiyonası’nda sonuna kadar gitmek istediklerini aktararak, "VNL’de iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Yazın başında VNL’den iyi bir sonuçla döndük. Şu anda ikinci hedefimiz olan Avrupa Şampiyonası var. İki gün sonra şampiyonayı oynamak için yola çıkacağız. Takımın çok iyi hazırlandığını düşünüyorum. Avrupa Şampiyonası için kısa zaman kaldı. Şu an iyi durumdayız. Grubumuzda farklı oynayan takımlara karşı oynayacağız. Hedefimiz turnuvanın sonuna kadar gidebilmek. Bu şampiyonada 4-5 tane çok iyi takım olduğunu söyleyebilirim. Biz kendi oyunumuzu oynamazsak dünya ve Avrupa’daki her takıma karşı kaybedebiliriz. Bunun farkındayız bu yüzden oyun seviyemizi en yukarıda tutmalıyız. İyi oynamazsak turnuvanın ilk maçını da kaybedebiliriz. Hedefimiz turnuvanın sonuna kadar istediğimiz oyunu sergilemek ve sonuna kadar gidebilmek" ifadelerini kullandı.

Eda Erdem Dündar: "Umarım Avrupa Şampiyonası’nda hasret kaldığımız altın madalyayı ülkemize getiririz"

Ay-yıldızlı takımın kaptanı Eda Erdem Dündar ise Avrupa Şampiyonası için iyi bir hazırlık geçirdiklerinin altnın çizerek, "Takım olarak iyi seviyede olduğumuzu biliyoruz. Daha iyisini yapmak için mücadele ediyoruz. Avrupa Şampiyonası zorlu geçecek ama takım olarak hazır olduğumuzu düşünüyoruz. Özellikle VNL şampiyonluğundan sonra halkımızın desteğiyle beraber bu başarılarımıza başarı katmak istiyoruz. Umarım Avrupa Şampiyonası’nda hedeflediğimiz başarıya ulaşır hasret kaldığımız altın madalyayı ülkemize getiririz. İnanıyorum ki ülkece kenetlenip o başarıya ulaşacağız" diye konuştu.

Açıklamaların ardından toplu fotoğraf çekimi yapılırken, gerçekleştirilen özel röportajlarla medya günü tamamlandı.