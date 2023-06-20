Aslen Bilecikli olan Mehmet Ali Zengin, AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi, Prof. Dr. Mehmet Ali Zengin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Bu atama sonrası kısa bir açıklama yapan AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevi tevdi edilen Bilecikli hemşehrimiz Prof. Dr. Mehmet Ali Zengin’i tebrik eder, görevinin kendilerine ve partimize hayırlı olmasını dileriz" dedi.

Mehmet Ali Zengin kimdir?

Zengin, 1982 yılında babasının görevi nedeniyle Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde doğdu. Aslen Bilecikli olan Zengin, ilk ve orta öğrenimini yurdun çeşitli illerinde tamamladı. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 2005 yılında Bilecik Barosu’nda avukatlık stajını tamamlayıp avukatlık ruhsatını aldı ve ardından 2006 yılında mezun olduğu fakültenin Anayasa Hukuku kürsüsünde araştırma görevlisi olarak mesleki hayatına adım attı. Yüksek lisans ve doktora eğitimini 2011 yılında aynı kurumda tamamladı. Bu sırada İngiltere’nin Nottingham Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma Merkezinde bir yıl süre ile misafir araştırmacı olarak çalışmalar yürüttü. 2011-2013 yılları arasında ise TBMM bünyesinde kurulan Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun Teknik Heyeti’nde uzman akademisyen olarak görev aldı. 2012 yılında bir devlet üniversitesi olan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku kürsüsünde yardımcı doçent unvanı ile öğretim üyesi olarak göreve başladı. Sırasıyla 2015 yılında aynı kürsüde doçent, 2021 yılında ise profesör unvanı ile Anabilim Dalı Başkanı olarak görevine devam etmektedir. Zengin, bilindiği kadarıyla, şu an için ülkenin en genç Anayasa Hukuku Profesörüdür. Mesleki hayatı içerisinde, Avrupa Sağlık Hukuku Derneği Türkiye Temsilciliği, Ankara Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu üyeliği, YÖK Denklik Komisyonu - Hukuk Alt Komisyonu üyeliği ile kendi kurumunda Kamu Hukuku Bölüm Başkanlığı görevlerinde bulundu. 24 Mart 2021 tarihinde Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcılığı görevine atandı. Prof. Dr. Mehmet Ali Zengin, evli ve üç çocuk babasıdır.