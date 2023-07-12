Mehmet Büyükekşi: 'Arda'yı Türk futboluna kazandıran Fenerbahçe'ye teşekkür ederim'

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, İspanya’ya taransfer olan Arda Güler ve Çağlar Söyüncü’yü tebrik ettiğini dile getirerek, “Arda’yı Türk futboluna kazandıran Fenerbahçe’ye teşekkür ederim” dedi. Ülke futbolunun akıbetinin ekonomik şartlara da bağlı olduğunu söyleyen Başkan Büyükekşi, “Taraftarlar, korsan yayına prim vermemeli" diye konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig ve TFF 1. Lig’in isim sponsorluk anlaşması için gerçekleştirilen toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Göreve geldikleri günden itibaren Türk futbolunun marka değerini yükseltme çabası içerisinde olduklarını dile getiren Başkan Büyükekşi, “Amacımız ilk günden itibaren ülke sporunu ve sporcusunu daha üst seviyeye çıkartmak. Ülke gündeminde yaklaşık 10 gündür Arda Güler var. Arda büyük bir yetenek ve güzel bir iş başardı. Kendisi ile gurur duyuyoruz. Böyle genç bir yeteneği ülke futboluna kazandırdığı için Fenerbahçe camiasına teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz bir diğer milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü de yine İspanyol futbolunun dev kulüplerinden Atletico Madrid’e transfer oldu. Şahsen Arda ve Çağlar’ı telefon ile arayarak tebriklerimi ilettim. Kendileri Türk gençleri için birer örnek ve aynı zamanda gurur kaynağı oldular. Ülke sporunun ve gençlerinin sürekli daha yukarıyı hedeflediğini görmek mutluluk verici” diye konuştu.

“Taraftarlar, korsan yayına prim vermemeli"

Takımların ekonomik olarak rahatlaması gerektiğini söyleyen Başkan Büyükekşi, “Ülke futbolunun ve sporcusunun Avrupa ve dünyada saygınlık kazanabilmesinin bir faktörü de ekonomik şartlar. Bizler göreve geldiğimiz günden itibaren kulüplerimizin ekonomik şartlarını iyileştirebilmek amacı ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Burada iş futbolun asıl sahipleri olan taraftara düşüyor. Özellikle yayın ihlali yapmadan legal yollardan takımlarını desteklemeleri ve takip etmeleri gerekiyor. Kulüplerimize gönül veren taraftarlar, gönül verdikleri renklerin menfaati için korsan yayınlardan uzak durmalıdır. İnanıyorum ki bugün bir örneğini de gösterdiğimiz gibi yaptığımız iş ortaklıkları ile futbol kulüplerimizin ekonomik açıdan refah içerisinde olacağı günler yakındır” şeklinde konuştu.