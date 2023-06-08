Mehmet Büyükekşi: 'Bu final, 2028 ve 2032 Avrupa Şampiyonaları için belirleyici olacak'

UEFA Şampiyonlar Ligi Final maçı öncesi UEFA Şampiyonlar Festivali’nin açılışı yapıldı. Açılışta Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile UEFA Şampiyonlar Ligi Final elçisi Hamit Altıntop, şampiyonluk kupasını getirerek festivalin startını verdi. Başkan Büyükekşi, "Bu final, 2028 ve 2032 Avrupa Şampiyonaları için belirleyici olacak" dedi.

Manchester City ile Inter arasında 10 Haziran Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi final müsabakası öncesi UEFA Şampiyonlar Festivali başladı. Yenikapı Etkinlik Alanı’nda yapılan festivalin açılışını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile UEFA Şampiyonlar Ligi Final elçisi Hamit Altıntop, UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını getirerek yaptı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Milyarlarca insan bu maçı cumartesi gecesi stattan ve televizyondan izleyecek. Türkiye’nin bilim, sanat ve sporla anılması son derece önemli. İstanbul’un bu şekilde dünyanın gündemine gelmesini de çok önemli buluyoruz" şeklinde konuştu.

"Bu final, 2028 ve 2032 Avrupa Şampiyonaları için belirleyici olacak”

Başkan Büyükekşi, 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonları’nın Türkiye’de düzenlenmesini istediklerini ifade ederek, "Futbolla iç içe olan Cumhurbaşkanımız cumartesi günü Aleksander Ceferin’i kabul edecek. Bu turnuvanın finalinin İstanbul’da yapılmasının önemi bir kat daha fazla. Bu turnuva, 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonaları’nın Türkiye’de düzenlenmesi adına bir turnusol kağıdı olacak. Onun ilk denemesi olmuş olacak. O yüzden çok önemsiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Kim kazanırsa kazansın bu kupa bir Türk kaptanın elinde yükselecek"

Uzun süredir UEFA ile çalıştıklarını ve 100 binden fazla insanı ağırlamayı beklediklerinin altını çizen Başkan Büyükekşi, "Yenikapı önemli bir etkinlik alanı. 4 gün boyunca burada çok güzel etkinlikler olacak. Yerli ve yabancı sanatçılar, şöhretler karması maçları olacak. Bütün vatandaşlarımızı buraya davet ediyorum. Tüm etkinlikler ücretsiz. Bu etkinlikte bu ummalı çalışmayı gerçekleştiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Valiliğine çok teşekkür ediyorum. Bizim için önemli olan finalin İstanbul’da yapılması ama kupayı daha da önemli hale getiren Manchester City kaptanı İlkay Türk, Inter’in kaptanı Hakan A Milli Futbol Takımımızın da kaptanı. Gönül bir centilmenin kazanmasını arzu ediyor. Kim kazanırsa kazansın bu kupa bir Türk kaptanın elinde yükselecek ve biz ikisinden de gurur duyarız. Yapmamız gereken onları alkışlamak" ifadelerini kullandı.

Hamit Altıntop: "Umarım 2005 gibi çok heyecanlı bir final olur"

UEFA Şampiyonlar Ligi Final elçisi Hamit Altıntop ise finalin İstanbul’da düzenlenecek olmasının kendisini gururlandırdığını aktararak, "Burada olmak bizim için çok önemli. İstanbul’u Şampiyonlar Ligi Finali ile bağdaştırıp burada iki gün sonra finalin olması beni şahsi olarak çok heyecanlandırıyor. Bu dünyanın en iyi finali gelecek nesillere bir motivasyon kaynağı olacağına inanıyorum. Dünyanın en iyi takımlarının burada ağırlamak ve ona canlı şahit olmak çok değerli. Umarım 2005 gibi çok güzel heyecanlı bir final olur ve futbol kazanır" ifadelerini kullandı.

"Umarım Hakan bu kupayı kazanan ilk Türk olur"

Finalde gönlünün milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun formasını giydiği Inter’den yana olduğunu dile getiren Altıntop, "Manchester City ve Inter, ikisi de çok iyi seviyede. İyi seviyede olmasalar, burada olmazlar. Inter çok iyi defans yapan bir takım. Manchester City ise iyi şekilde hücum gücü olan takım. Favori Manchester City bu bir gerçek ama ben sahada kendim şahit oldum 2010’da. Inter’e karşı Madrid ile oynadığımızda, Bayern ve biz favoriydik. Inter takım oyunu dediğimiz çok iyi defans yaparak önde hücumda kaliteli oyuncuları olduğu için bizi maalesef o gün mağlup ettiler. Ben yarı yarıya diyorum. Gönlüm Inter’den yana çünkü Hakan Çalhanoğlu milli takımımızın kaptanı. İlk Türk olur umarım o kupayı kazanıp. Bunun altında farklı bir duygularım var. Projem var diyeyim. Hakanla beraber Türk futboluna rol model oyuncu inşa edebiliriz. Gönlüm Inter’den yana ama diğer taraftan da en önemlisi futbol kazansın güzel bir oyun izleyelim" açıklamasında bulundu.

Yenikapı’da düzenlenen UEFA Şampiyonlar Festivali’nde yerli, yabancı birçok sanatçı konser verecek ve festival 11 Haziran Pazar günü son bulacak.