Mehmet Büyükekşi: 'Fenerbahçe'nin talebiyle ilgili komisyon kurulacak, çalışmalarını yapacağız'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe’nin 1959 senesi öncesi şampiyonluklarla alakalı talebiyle ilgili, “Fenerbahçe’nin talebiyle ilgili komisyon kurulacak, çalışmalarını yapacağız” dedi.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşen Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonunun fikstür çekimi sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, sezonun herkese hayırlı olmasını dileyerek, “Bugün fikstürü çektik, inşallah ligimiz 11 Ağustos’ta başlayacak. Ben Trendyol’a çok teşekkür ediyorum. Bu sponsorlukla Türk futboluna büyük katkı sağlayacaklar. Bundan sonraki aşamada yeni projeler geliştireceğiz. Şirketin 30 milyon müşterisi, binlerce tedarikçisi var. Bunlarla birlikte yeni projeler oluşması, kulüplerin ekonomik sıkıntısına destek olması için çaba gösterecekler. 2023-2024 sezonunda bütün takımlarımıza başarılar diliyorum. Avrupa’da oynayacak takımlarımıza başarılar diliyorum. Geçen sene ülke puanına önemli katkılar sağladılar ve 12. sıraya geldik. Böylelikle önümüzdeki yıl bir takımımız daha Avrupa’da yer alacak. Bu başarıların devamı çok önemli. Aynı şekilde milli takımın göstereceği başarı da çok önemli. Herhangi bir sakatlık olmadan güzel bir sezon geçmesini istiyorum, bütün takımlara başarılar” dedi.

"Fenerbahçe’nin talebiyle ilgili komisyon kurulacak, çalışmalarını yapacağız"

Fenerbahçe’nin 1959 senesi öncesi şampiyonluklarla alakalı yaptığı başvuruyla alakalı durumun sorulması üzerine, “Biz konuyla ilgili olumlu ya da olumsuz bir görüş belirtmedik. Komisyon kurulmasını ve komisyonun kararından sonra yeniden değerleme yapacağımızı söyledim. Komisyon kurulacak, çalışmalarını yapacağız. Gündemin bununla meşgul edilmesini istemiyoruz. Bugün yaptığımız fikstür çekimi yeni bir formattı. Amaç Türkiye’de yeni bir markayla yola çıkmak. Trendyol’la birlikte inşallah 1 Ocak’ta marka değerini artırmak adına önemli çalışmalar yapacağız. İnşallah birçok yenilik yapacağız. Hedefimiz bazı şeyleri tabu olmaktan çıkarmak. Biz eğitim amaçlı 2 maçın VAR kayıtlarını açıklamıştık. Şimdi İtalya birçoğunu yayınlama konusunda karar aldı. Biz doğru bildiklerimizi yapmaya devam edeceğiz. Hedefimiz futbolun marka değerini artırabilmek. Bizim bir farkımızın olması lazım, Avrupa’da daha başarılı bir lig olması lazım. Sizlerin de desteği burada son derece önemli” şeklinde konuştu.

Çağlayan Çetin: “Desteğimizi bu sene ve önümüzdeki yıllarda devam ettireceğiz”

Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin, Süper Lig’in isim sponsoru olmalarıyla alakalı, “İnşallah uzun süreli olur. Başkanımızın da dediği gibi, 10 yıl sonra özel sektörden bir marka Süper Lig’e sponsor oldu. Bu da Trendyol’a nasip olduğu için çok mutluyuz. Desteğimizi bu sene ve önümüzdeki yıllarda devam ettireceğiz. Milli takımımızın da 2 senedir ana sponsorlarından birisiyiz. Bugün fikstür çekimini beraber yapabilmek bizim için gururdu. Biz de sabırsızlıkla 11 Ağustos’un gelmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.