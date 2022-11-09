Mehmet Büyükekşi: 'Türkiye'de E-devlet var, TFF'de her şey el ile yapılıyor, bu kabul edilemez'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, dijitalleşmeye önem verdiklerini söyleyerek, “Türkiye’de E-devlet var, TFF’de her şey el ile yapılıyor, bu kabul edilemez” dedi. Başkan Büyükekşi, marka değerinin arttırılması ile ilgili ise, “Türk futbolunun marka değerini arttırmak için el ele mücadele etmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu, Turkuvaz Medya’da düzenleniyor. Forumun açılış oturumuna TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi konuk oldu. Pandemi döneminde en fazla zararı gören sektörlerden birinin futbol olduğunu aktaran Başkan Büyükekşi, “Henüz 5 ay önce göreve başladık. Federasyon olarak kulüplerin yaşadığı sıkıntılara gelir kaynakları oluşturmak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Göreve geldiğimizde acil çözüm bekleyen sorunlardan biri naklen yayın ihalesiydi. Bu da futbolun en büyük gelir kaynağı. Bizden önce yaklaşık 7 aydan beri yapılan çalışmalara Kulüpler Birliği ile mutabık kalınan rakamın 2 milyar 50 milyon TL olduğunu öğrendik. Bu rakamda mutabık kalınmış. Göreve geldikten sonra ‘rakamı nasıl arttırırız’ dedik. 3 gün içerisinde çok daha yüksek rakama sonuçlandırdık. Böylece ekonomi adına ilk adımımızı atmış olduk. Amacımız futbolumuzun marka değerini yükselterek hem naklen yayın hem de diğer gelirleri arttırmak. Bunun için de hazırladığımız yan projeleri hayata geçiriyoruz” şeklinde konuştu.

“Daha fazla sponsor daha fazla gelir demek”

Başkan Büyükekşi, TFF 2. ve 3. Lig’e yayıncı kuruluş ihalesini de sonuçlandırdıklarını ifade ederek, “Adaylarımızı açıkladıktan sonra ilk günden itibaren futbolda eksikliğini hissettiğimiz 4 konunun altını çizdik. 1.’si güven konusunu gündeme getirdik. 2 adalet, 3 eşitlik ve 4 şeffaflık. Federasyon olarak göreve geldiğimiz ilk günden bu yana kulüplerimize eşit mesafede duruyoruz. Bunu da kararlılıkla sürdüreceğiz. En üst liginden en alt lige kadar bütün olarak marka değerimizi tabandan tavana arttırmamız gerekiyor. Bu hedefimize uygun olarak 2 ve 3. lig kulüplerimizin kalıcı gelir için naklen yayın ihalesini imzaladık. Bu liglerin canlı yayınlanmasıyla izlenebilirliği, tanınırlığı daha da artmış olacak. Sponsorların bu takımlara ilgisi artacak. Kulüpler için yeni gelir kapısı açılacak. Bu futbolcuların vitrine çıkmasıyla kulüpler futbolcu satışından önemli gelirler elde etmiş olacak. Daha şeffaf daha güvenli maçlar daha fazla sponsor ile daha çok gelir demek” diye konuştu.

“Ekonomik olarak güçlü hale gelip maddi sıkıntı yaşanmaması doğru ekonomi modeli ile olabilir”

Kadın futbolunda da yayın ihalesini sonuçlandıracaklarının altını çizen Başkan Büyükekşi, kulüplerin kuracağı alt yapı akademileri ile futbolcu yetiştirip yurt dışına satmasının önemli katkı sunacağını aktararak, şu cümlelere yer verdi:

“Kulüplerin gelirlerinden biri olan tribün gelirleri artması için daha fazla kadın ve çocuk taraftar için konser programlarımız var. İlkini açılış maçında yaptık. Özellikle bu çalışmayı tüm liglere yayarak eşitlik prensibini de hayat geçirmiş olacağız. Ekonomik olarak en büyük sıkıntı kulüplerin 25 milyar TL borcu var. Önümüzdeki yıllarda faizleriyle hesapladığımızda 50 milyara dayanacağını tahmin ediyoruz. Kısa, orta ve uzun vadede projeler yaparak birlik ve beraberlik içinde çalışıp, çözüm üretmek zorundayız. Ekonomik olarak güçlü hale gelip, maddi sıkıntı yaşanmaması doğru ekonomi modeli ile olabilir. Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor gibi takımların gelirleri diğer Anadolu kulüplerinin gelirlerine göre daha iyi durumda. Özellikle Anadolu kulüpleri daha fazla sıkıntı yaşıyor. Maçlara bakınca 2 bin, 3 bin kişiyle maçlar oynanıyor. Anadolu kulüplerimizin naklen yayından beklediği pay yüzde 70 ile 90 arası yer tutuyor. Gelir kaynaklarını çeşitlendirmemiz gerekiyor. Birçok kulübün altyapısından yetiştirmiş olduğu oyuncularla gelir elde ettiklerini görüyoruz. Bizim kulüplerimiz için de en doğru modelin bu olduğunu düşünüyoruz. Sponsorlar futbola fayda sağlıyor ancak kuracağımız güçlü altyapı ile yetişecek futbolcularımızın yurt dışına yüksek katma değer ile satış yapılması ile hem kulüp hem ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacak.”

“Dışardan futbolcu getirerek altından kalkmamız çok zor”

Süper Lig kulüpleri başta olmak üzere her takıma akademi zorunluluğu getireceklerini belirten Mehmet Büyükekşi, “Türk futbolunun sıkıntılı dönemden çıkması için en önemli konu altyapı. Yurt dışından futbolcu getirerek altından kalkmamız çok zor. Cumhurbaşkanımız ile toplantı yaptık. Süper Lig takımları başta olmak üzere akademi zorunluluğu getireceğiz. Bunun için çalışmalara başladık. Avrupa’nın en genç nüfusunsa sahip ülkelerinden biriyiz. Futbol için bu gençlerimizi yetiştiren antrenörlerin yeterli kalitede olması gerekiyor. Bundan sonra yurt dışından yabancı oyuncu getirmek yerine altyapıda yetiştirecek hoca getirmemiz gerekiyor. Oyuncuların hepsi aynı hafta, aynı eğitimi alacak. Altyapılarda görev yapan antrenörlerin maaşlarının çok düşük olduğunu görüyoruz. Bunu da günümüz şartlarına uyarlamak istiyoruz. Bu projede önce hocaları eğiteceğiz. Sonra da 6 ay Türkiye Futbol Federasyonu olarak maaşlarını biz vereceğiz. Böylece buraya kültür getirip 6 aydan sonra kulüplerimizin daha iyi devam etmesini istiyoruz. Almanya, İspanya ve Hollanda’da milli takımlar bazında özellikle U takımlarının altyapısını ziyaret etmeyi planlıyoruz. Akademileri ziyaret edeceğiz. Bunlardan önce Giresun ve Trabzonspor altyapı tesislerini gezdik. Altınordu’yu ziyaret edeceğiz. Hem yurt içi hem yurt dışında en iyi örnekleri bulup akademi programını hayata geçireceğiz. 17- 18 yaşından sonra futbolcu yetiştirme hedefi olamaz. Temel sağlam olursa bina da sağlam olur. Her yaş grubunun prensipleri farklı. Her yaşın uzman antrenörü farklı olacak. Uzmanların yetişmesi için de çalışmalarda bir takım firmalarla görüşüyoruz. Trabzonspor da aynı firma ile çalışmaya başlamış. Gençlerimiz, çocuklarımız kendi yaşlarına uygun temel eğitimleri alacak. Sağlıklı beslenmelerini de sürdürmüş olacak” açıklamasını yaptı.

“Türk futbolunun marka değerini arttırmak için el ele mücadele etmemiz gerekiyor”

Futbolda 3.5 ve 10 yıllık çalışma stratejisi üzerinde çalışacaklarını söyleyen Başkan Büyükekşi, “UEFA ya bağlı 55 ülkeden 3 tanesi strateji çalışması yapmamış. Bir tanesi de Türkiye. Biz de Türkiye’de futbolun strateji çalışmasını yapacağız. Sadece Süper Lig değil, tüm liglerin. Yurt dışından da konukları çağıracağımız uzman kişilerle toplantılar yapacağız. Türkiye futbolunun 3, 5 ve 10 yılık strateji çalışması yapacağız. Federasyon olarak hiçbir zaman tek başımıza karar almayacağız. Hep birlikte yapacağız. Bu çalışma TFF çalışması olmayacak. Futbol ailesinin çalışması olacak. Dinamik bir çalışma olacak. Ölçmüyorsanız yönetemezsiniz felsefesi ile harekete geçeceğiz. Türkiye futbolunun marka değerini arttırmak için el ele mücadele etmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’de E-devlet var, TFF’de her şey el ile yapılıyor, bu kabul edilemez”

Federasyon olarak liglerde dijitalleşmeye başladıklarının altını çizen Başkan Büyükekşi, “Özellikle yeni pazarlama stratejisi ile Süper Lig markasının daha kaliteli hale getirerek futbolcu satışına çok önem vermemiz gerekiyor. Güçlü marka değeri için çağın olmazsa olmazı dijitalleşme ve teknoloji şu anda dijitalleşme konusunda çok önemli adımlar attık. Temsilci raporlarını dijital hale getirdik. Futbolcu lisanslarının çıkarılmasını da dijitalleştiriyoruz. Türkiye’de E-devlet var ama TFF’de her şey el ile yapılıyor, bu kabul edilemez” açıklamasını yaptı.

“Korsan yayın şu an en büyük problem”

Mehmet Büyükekşi, korsan yayının kulüplerin gelirlerini sekteye uğrattığını vurgulayarak, “Korsan yayın şu anda kulüplerimizin gelirinin düşmesinde en büyük problem. Bunu önlersek büyük adım atmış olacağız. Bize bildirilen korsan yayınları biz de aynı şekilde gönderiyoruz ve kayını kesiyorlar” dedi.

“Hedefimiz eleme grubundan çıkmak”

A Milli Futbol Takımı’nın, UEFA Uluslar Ligi’ndeki yükselişine de değinen Mehmet Büyükekşi, “A Milli Futbol Takımımız, Uluslar Ligi’nde C Ligi’nden, B Ligi’ne yükseldi. Hedefimiz, Avrupa Şampiyonası eleme grubundan çıkarak Almanya’da en güzel şekilde temsil etmek. İnşallah mili takım bunu başararak Türk halkının göğsünü kabartacaktır. Kulüplerimizin istediği sonuçları alamaması ülke puan sıralamasında bizi 20. sıraya getirdi. Bu yıl kulüplerimizin Avrupa’da başarılı sonuçlar almasının ardından 12. sıraya yükseldik” diye konuştu.