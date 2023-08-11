Mehmet Büyükekşi'den yeni sezon mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2023-2024 sezonu öncesinde bir mesaj yayınladı.

2023-2024 sezonu öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, bir mesaj yayınladı. Başkan Mehmet Büyükekşi’nin mesajı şöyle:

"Değerli Türk Futbol Ailesi, 2023-2024 Futbol Sezonunu açıyor olmanın coşkusunu yaşıyoruz. Her şeyden önce yeni sezonun tüm futbolcular, hakemler, antrenörler, teknik direktörler, kulüp başkanları, yöneticileri ve tüm futbolseverler için sağlıkla ve dünyanın en sevilen oyununun güzelliklerinin ön planda olduğu bir atmosferde geçmesini dilerim. Tribünlerimizde çocuk, genç, yaşlı, kadın, erkek tüm futbolseverlerin huzur içinde, sevinçlerin paylaşılarak çoğaldığı, hüzünlerin, acıların hiç yaşanmadığı, hoşgörü, saygı ve sevgi çerçevesinde futbol coşkusunun yaşandığı ve yaşatıldığı bir sezon temenni ederim.

Yeni sezonda küfürsüz, kötü tezahüratların olmadığı ve şiddet olaylarının yaşanmadığı bir futbol atmosferi oluşturabilmek özel bir önem verdiğimiz konulardan biri olacak. Huzur ve coşku içinde maç izlemek isteyen tüm futbolseverlerin yanında olacağız. Bizim kültürümüzde büyüklerin, çocukların, kadınların yanında küfür edilmez. Kültürümüzün kalıcı değerlerinden birine - saygıya - büyük önem vereceğiz. Bu yüzden yeni sezonda küfür etme-ettirme diyeceğiz. Tüm futbolseverleri bu konuda çok yakında lanse edeceğimiz bir farkındalık kampanyasına sahip çıkmaya ve destek vermeye davet ediyorum. Futbolcuların, takım kaptanlarının, teknik direktörlerin, Kulüp Başkan ve yöneticilerinin de bu sezon başından itibaren rakiplerine ve hakemlere karşı saygılı ve centilmen bir tutum içinde olmalarını rica ediyorum. Toplumu kin ve nefrete yönelten söylemlerden ve hareketlerden kaçınılması hepimizin yararınadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi "Bugünün küçükleri yarının büyükleridir." Hiç birimiz çocuklarımızın stadyumlarda küfür, kötü tezahürat ve şiddet eylemlerine şahitlik ederek büyümesini istemeyiz.

Bu anlayışla, yeni sezonda futbolun tüm paydaşlarının Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır, dostluk, kardeşlik, sevgi ve saygı çerçevesinde geçmesi için ellerinden gelen maksimum gayreti göstereceklerine inanıyorum. Unutmayalım ki; Fair Play çerçevesinde centilmenliğin, rakibe saygının ve yüksek rekabetin ön plana çıkması liglerimizin marka değerini arttıracaktır. Ayrıca yazılı, görsel ve dijital medyada futbol hakkında içerik üreten herkesi, oluşturmaya çalıştığımız olumlu atmosferi bozacak tutumlardan kaçınarak, futbolun güzel yanlarını öne çıkaracak yayınlar yapmak konusunda azami gayret göstermeye davet ediyorum.

Bu duygu, düşünce ve dileklerle Türk Futbol Ailemizi sevgi ve saygılarımla selamlıyor, 2023-2024 futbol sezonunun hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."