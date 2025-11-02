Mehmet Çevik Bursa'da sahneyi yıktı geçti: 'Benim sahnemde cadılara yer yok'

Bursa’nın sevilen sanatçısı Mehmet Çevik, önceki akşam verdiği konserle sahneyi adeta yıktı geçti. Enerjisi, güçlü sesi ve samimi tavırlarıyla dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşatan Çevik, performansıyla büyük alkış aldı.

Cadılar Bayramı kutlamalarına gönderme yapan sanatçı, sahnede yaptığı espriyle hem güldürdü hem alkış topladı. "Benim sahnemde cadılara yer yok, ben melek gibi seyircilerimle eğleniyorum" diyen Çevik, salonu kahkahaya boğdu.

Sahne kıyafetiyle de dikkat çeken başarılı şarkıcı, gece boyunca Serdar Ortaç ve Aslı Hünel repertuvarından sevilen eserleri seslendirerek dinleyicilerine müzik ziyafeti sundu. Her performansında izleyicileri coşturan Çevik, sahnede adeta fırtına gibi esti.

Bursalı müzikseverler, sanatçının hem duygusal hem de hareketli parçalarla dolu repertuvarına eşlik ederek doyasıya eğlendi. Konser sonunda uzun süre alkışlanan Mehmet Çevik, sevenlerine teşekkür ederek "Sizlerle birlikte sahne almak benim için büyük mutluluk. Hep böyle melek gibi kalın" sözleriyle geceyi noktaladı.