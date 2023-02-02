Mehmet Denizli güven tazeledi

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde yapılan Ziraat Odası Başkanlığı seçimlerinde mevcut Başkan Mehmet Denizli güven tazeledi.

Mehmet Denizli güven tazeledi
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Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde yapılan Ziraat Odası Başkanlığı seçimlerinde mevcut Başkan Mehmet Denizli güven tazeledi.

Gölpazarı Belediyesi Düğün Salonu’nda düzenlenen 21. Olağan Ziraat Odası Başkanlığı seçiminde 3 aday yarıştı. 53 delegenin oy kullandığı seçimde mevcut başkan Mehmet Denizli 26, İsa Tokcan 20, Selami Uğural 6 oy alırken, 1 oy geçersiz sayıldı. Bu sonuçlar sonrası mevcut Başkan Mehmet Denizli güven tazeledi.

Seçimde Gölpazarı Belediye Başkan vekili Yaşariye Akkaya, Ziraat Odası başkanları, İl Genel Meclisi üyeleri ve Ziraat Odasına bağlı üyeler katıldı.

Mehmet Denizli güven tazeledi
Mehmet Denizli güven tazeledi
Mehmet Denizli güven tazeledi