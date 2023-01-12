Mehmet Ekşi: 'Eski futbolculardan oluşan 100-200 kişilik bir ekip kuracağız'

Beşiktaş Futbol Akademi Direktörü Mehmet Ekşi, siyah-beyazlı takımın eski futbolcularından oluşan 100-200 kişilik bir ekip kurarak, altyapıda genç oyunculara hem pratik hem de teorik dersler vereceklerini söyledi.

Beşiktaş Futbol Akademi Direktörü Mehmet Ekşi, D Smart’ta yayınlanan Haftanın Konuğu programında Faik Gürses’in sorularını yanıtladı. Altyapı projeleri ile ilgili bilgiler veren Mehmet Ekşi, “Fulya’daki tesis yeterli olmuyor. Beykoz’da yeni alınan arazi için gereken izinleri aldık. Projemiz hazır. Oraya başlayacağız. Buraya butik bir stat yapacağız. Kadın futbol takımı, U19 ve U17 takımlarımız maçlarını orada yapacak. Özellikle Avrupa maçlarını oynarken stat bulmakta zorlanıyoruz. Bu tesisle birlikte artık kendi sahamızda oynayacağız. Dünyada en gelişmiş akademideki tüm teknolojiyi buraya adapte edeceğiz. Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin tesislerini gezdim. Bizden fersah fersah öndeler. Rekabet edebilmek için o seviyeye gelmemiz lazım. Süleyman Seba’dan sonra tesis adına adım atan olmadı. Biz bunun için çok çalışıyoruz. Artık hiç kimse Beşiktaş’ın tesisi yok diyemeyecek. Akademiyi de Nevzat Demir’e taşımayı hedefliyoruz” dedi.

“Beşiktaş’a oyuncu kazandırmak istiyoruz”

Türkiye’nin 7 bölgesine tesis kurarak Beşiktaş’a oyuncu kazandırmak istediklerinin altını çizen Mehmet Ekşi, “Türkiye’nin 7 bölgesine tesis kuracağız. Her bölgenin koordinatörü olacak. Aynı zamanda oyuncu izleme de olacak. Futbolcu takibi, inceleme ve araştırma yapıp, analizlerle Beşiktaş’a oyuncular kazandırmak istiyoruz” diye konuştu.

Beşiktaş kampına altyapıdan oyuncu göndereceklerini de söyleyen Ekşi, “Biz altyapıda 7 Pro Lisanslı hoca ile çalışıyoruz. Şenol Güneş göreve başladıktan sonra Fulya’ya geldi. Sanırım ilk gelen hoca oldu. Ona da durumu anlattık. Kampa 5 futbolcu göndereceğiz. Duruma göre nasıl değerlendireceğimize karar vereceğiz. A takıma alabiliriz, kiralık verebiliriz ama oynamalarını sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

“Eski futbolculardan oluşan 100-200 kişilik bir ekip kuracağız”

Genç oyuncuların fiziksel gelişimleri ile ilgili detaylı analizler yaptıklarını belirten Mehmet Ekşi, “5 kişilik Pro Lisanslı, eski futbolculardan oluşan bir ekibimiz var. Altyapıya giren çıkan her şeye bu ekip karar veriyor. Bu ekip dışında kimse altyapı için karar veremez. Beşiktaş’ın eski futbolcularından oluşan 100-200 kişilik bir ekip kurup, genç oyunculara hem pratik, hem teorik dersler vereceğiz. Recep Çetin, Metin Tekin gibi isimler şimdiden programa dahil oldu. Oyuncu izlemeyle ilgili olarak Beşiktaş’ta daha önce futbol oynamış yerli, yabancı isimlerle irtibata geçiyoruz. Herkesin kendi ülkesinden bize önerebileceği isimleri istiyoruz. Sağlık ve bilim departmanı kurduk. İki üniversite ile işbirliği yaptık. Genç oyuncuların fiziksel gelişimleri ile ilgili detaylı analizler yapıyoruz. Ona göre programlar uyguluyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.