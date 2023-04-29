Mehmet Faruk Ceyhan Türkiye Şampiyonu

59 ilden 3.500'ü aşkın sporcunun katılım sağladığı 25-30 Nisan 2023 tarihleri arasında Denizli'de düzenlenen minik-Yıldız Türkiye Karate şampiyonasında 5. Gün mücadele eden Silivri Karate spor kulübü sporcusu Mehmet Faruk Ceyhan 2010, 45 kg kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.

Mehmet Faruk Ceyhan Türkiye Şampiyonu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

59 ilden 3.500’ü aşkın sporcunun katılım sağladığı 25-30 Nisan 2023 tarihleri arasında Denizli’de düzenlenen minik-Yıldız Türkiye Karate şampiyonasında 5. Gün mücadele eden Silivri Karate spor kulübü sporcusu Mehmet Faruk Ceyhan 2010, 45 kg kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu. Şampiyon sporcu Mayıs ayında Montenegro’da yapılacak olan Balkan Çocuklar karate şampiyonasında Ülkemizi temsilen Milli takımda yarışmaya hak kazandı.
 

Mehmet Faruk Ceyhan Türkiye Şampiyonu
Mehmet Faruk Ceyhan Türkiye Şampiyonu