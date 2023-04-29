Mehmet Faruk Ceyhan Türkiye Şampiyonu
59 ilden 3.500'ü aşkın sporcunun katılım sağladığı 25-30 Nisan 2023 tarihleri arasında Denizli'de düzenlenen minik-Yıldız Türkiye Karate şampiyonasında 5. Gün mücadele eden Silivri Karate spor kulübü sporcusu Mehmet Faruk Ceyhan 2010, 45 kg kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.
59 ilden 3.500’ü aşkın sporcunun katılım sağladığı 25-30 Nisan 2023 tarihleri arasında Denizli’de düzenlenen minik-Yıldız Türkiye Karate şampiyonasında 5. Gün mücadele eden Silivri Karate spor kulübü sporcusu Mehmet Faruk Ceyhan 2010, 45 kg kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu. Şampiyon sporcu Mayıs ayında Montenegro’da yapılacak olan Balkan Çocuklar karate şampiyonasında Ülkemizi temsilen Milli takımda yarışmaya hak kazandı.