Mehmet H. Doğan Ödülü'nün sahibi Fatih Özdemir

Nilüfer Belediyesi’nin her yıl düzenlediği Mehmet H. Doğan Ödülü’nün sahibi belli oldu. Seçici kurul oy birliği ile Fatih Özdemir’in Modern Türk Şiirinde Hayvan İmgesi adlı kitabını ödüle değer gördü.

Nilüfer Belediyesi’nin Türk şiirine büyük katkıda bulunan Mehmet H. Doğan adına düzenlediği eleştiri ödülü, bu yıl 7. kez gerçekleşti. İlgi gören Mehmet H. Doğan Eleştiri Ödülü’nün seçici kurul toplantısı 10 Nisan 2023 tarihinde yapıldı ve ödül verilecek isim belirlendi. Bu yıl, jüri oybirliği ile Fatih Özdemir’in, Kabalcı Yayınlarından çıkan çalışması Doğadan Söze Modern Türk Şiirinde Hayvan İmgesi adlı kitabını ödüle değer buldu.

Seçici kurulun ödüle ilişkin gerekçeli açıklamasında Özdemir’in kitabıyla ilgili özelliklere şu sözlerle dikkat çekildi:

“Hayvan imgesi üzerine modern dönem şiirimizle ilgili bu konuda bir çalışmanın ilk kez yapılıyor oluşu, çalışma alanına dair kapsayıcı tavrı, kendine özgü üslup ve içeriğe ilişkin bakışını öznelliğin tuzaklarına düşmeden kurmaya dair özeni, konuya ilişkin referanslarındaki zenginlik, edebiyat dönemlerine göre temaya ilişkin değişen bakış, anlayış ve yorumlayışları dönem özelliklerine bağlı okuma dikkati, ’insan merkezci’ bir bakıştan ’ekolojik’ bir odaklanışa doğru günümüzden önce yazılmış metinlere dair konu odağında gerçekleştirdiği edebi kazı çalışması, Batı’da uzun yıllardır yapılan ’hayvan çalışmaları’na, ekokritizm dolayımından bir bakış, yaklaşım ve eleştirellik için gösterdiği kapı aralama çabası.”

Fatih Özdemir’in, eserine ait bu özellikleri ile “hayvan imgesi” üzerinden edebi metinleri doğa, öteki varlıklarla bir arada yaşam odağında okuyuşuyla Türk edebiyatına değerli bir katkıda bulunduğu belirtilen açıklamada, “Bu eser, sonraki çalışmalara kaynaklık edebilecek zenginliği ve bir referans noktası oluşturmasıyla 2023 yılının Mehmet H. Doğan Eleştiri Ödülü’ne değer görülmüştür” ifadesine yer verildi.

Kurul yeterli başvuru olmadığı için makale ödülü vermedi.