Mehmet Kepez Kur'an kursu öğrencileriyle havuzda

İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, Kur’an kursuna devam eden öğrencileri yüzme havuzuna götürerek ikramlarda bulundu.

İnhisar İlçe Müftülüğü ile İnhisar Belediyesi Kur’an kevam eden öğrencileri komşu ilçe olan Mihalgazi’ye yüzme havuzuna götürdü. İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, öğrencilere havuzda lahmacun ve ayran ikram etti. Bu durumdan çok memnun kalan öğrenciler ise teşekkürlerini eksik etmedi.

İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez ‘’Bu sıcak yaz günlerinde Kur’an öğrenmeye gelen bütün öğrencilere teşekkür ediyorum. Peygamber Efendimizin şu hadisini sizlerle paylaşmak istiyorum. ‘’Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve Onu öğreten kimsedir.” Siz öğreniyorsunuz, hocalarımız size öğretiyor ,biz de sizi seviyoruz. Sağlıklı ve huzurlu nice güzel günler dileğimizle’’ sözlerinde bulundu.