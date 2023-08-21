Mehmet Okur yeni sezon hazırlıklarında Tofaş A takım Staff'ında!

Tofaş’ta 1998-2000 yılları arasında kulübe hizmet vermiş ve o dönemde kazanılmış bütün kupalarda önemli rol oynamış Mehmet Okur, 2023-2024 sezonu hazırlık programı süresince Tofaş Basketbol A Takım teknik ekibinde yer alarak oyuncuların bireysel gelişimine katkıda bulunacak.

2023-2024 Sezonunda FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi ve Basketbol Süper Ligi’nde yenilenen kadrosuyla mücadele verecek olan Tofaş’ta yeni sezon hazırlıkları yabancı oyuncuların da katılımıyla tam kadro devam ederken, Orhun Ene yönetimindeki A Takım teknik ekibine yeni sezon hazırlık süreci için bir takviye yapıldı. Kulübe 1998-2000 yılları arasında hizmet vermiş ve o dönemde kazanılmış bütün kupalarda önemli rol oynamış; A Milli Basketbol Takımımızın da teknik ekibinde görev yapan Mehmet Okur, Bursa ekibinin 2023-2024 sezonu hazırlıkları döneminde A Takım teknik ekibinde yer alacak.

NBA’de Bursa’yı ve Türkiye’yi temsil etti

Tofaş’a, Haziran 1998’de OYAK Renault’tan transfer olan Mehmet Okur, NBA’de yıllarca ülkemizi temsil edip şampiyonluk yaşamış ve All-Star’a seçilme başarısı gösteren ilk ve tek Türk basketbolcu olmuştu. Mavi-yeşilli kulüpte 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında iki lig şampiyonluğu, iki Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı kupası sevinci yaşayan Mehmet Okur, 2021 yılından bu yana A Milli Basketbol Takımı teknik ekibinde de yer almaktadır.

Tolga Öngören: “Mehmet Okur’un aramızda olmasından mutluyuz”

Tofaş Spor Kulübü Genel Menajeri Tolga Öngören, konuyla ilgili olarak “Mehmet Okur’un 2023-2024 sezonu hazırlık döneminde aramızda olmasından çok mutluyuz. Bu dönemde özellikle uzun oyuncularımız ile yapacağı bireysel gelişim antrenmanlarının hem oyuncularımıza hem de takımımıza önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.