Mehmet T. Nane yeniden TÖSHİD Başkanı seçildi

Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet T. Nane, Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda yeniden başkan seçildi.

Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği’nin (TÖSHİD) yeni yönetim ve denetim kurulunun belirlendiği Olağan Genel Kurul Toplantısı, 20 Aralık tarihinde gerçekleştirildi. Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet T. Nane; Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrasında yapılan ilk Yönetim Kurulu toplantısında yeniden TÖSHİD Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi. TÖSHİD’in Mehmet T. Nane’nin başkanlığındaki yeni yönetim kurulu; Mehmet Erdoğan (Başkan Yardımcısı), Hacı Say (Başkan Yardımcısı), Tuncay Eminoğlu (Genel Sekreter), Şükrü Can (Muhasip Üye), Ali Sedat Özkazanç (Üye) ve Mehmet Bostan’dan (Üye) oluşuyor.

TÖSHİD Başkanı Mehmet T. Nane, “Bir kez daha bu önemli göreve seçilmekten dolayı büyük bir mutluluk duyuyor, tüm üyelerimize en içten teşekkürlerimi iletiyorum. Türk sivil havacılığının tüm paydaşları olarak, en zorlu zamanlarda dahi, büyük bir özveriyle görevlerimizi icra etmeye devam ediyoruz. Türkiye; coğrafi ve tarihi hazineleri, merkezi konumu, uygun fiyata kaliteli hizmet anlayışı, gelişmiş havaalanı altyapısı ve yüksek hava yolu koltuk kapasite arzı sayesinde konforlu ve çok seçenekli ulaşım imkânı sunan bir ülke. Biz de ülkemizin ve sivil havacılığımızın potansiyeline güveniyoruz. Üye şirketlerimizle birlikte, sektörümüzün sürdürülebilir gelişimi için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz” dedi.

TÖSHİD Yönetim Kurulu şöyle açıklandı:

Mehmet T. Nane Başkan Pegasus Hava Yolları

Mehmet Erdoğan Başkan Yardımcısı TAV

Hacı Say Başkan Yardımcısı Freebird

Tuncay Eminoğlu Genel Sekreter SunExpress

Şükrü Can Muhasip Üye Southwind

Ali Sedat Özkazanç Üye MNG

Mehmet Bostan Üye Tailwind

TÖSHİD Yönetim Kurulu Yedek Üyeler

Hakan Babila Turkish Do & Co

Güneş Nomaler ACT

Osman Yılmaz Çelebi

Güliz Öztürk Pegasus Hava Yolları

Turgay Şahan TAV

TÖSHİD Denetim Kurulu

Boğaç Uğurlutekin Pegasus Hava Yolları

Fatih Güler MNG

Emin Akbayrak SunExpress

TÖSHİD Denetim Kurulu Yedek Üyeler

Şeyda Güven Turkish Do & Co

Mete Erna Havaş

Celal Cingöz Ayjet