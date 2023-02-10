Mehmetçik Adıyaman'da kurtarılan depremzedeleri Ankara'ya ulaştırdı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Adıyaman'da kurtarılan depremzedelerin Ankara'ya ulaştırıldıklarını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Adıyaman’da kurtarılan depremzedelerin Ankara’ya ulaştırıldıklarını bildirdi.
MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Deprem bölgesindeki yaralı vatandaşlarımızın tahliyesini hız kesmeden sürdürüyoruz. Adıyaman’da depremden kurtarılan vatandaşlarımızı Ankara’ya ulaştırdık" ifadelerine yer verildi.