Mehmetçik Adıyaman'da kurtarılan depremzedeleri Ankara'ya ulaştırdı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Adıyaman'da kurtarılan depremzedelerin Ankara'ya ulaştırıldıklarını bildirdi.

Mehmetçik Adıyaman'da kurtarılan depremzedeleri Ankara'ya ulaştırdı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Adıyaman’da kurtarılan depremzedelerin Ankara’ya ulaştırıldıklarını bildirdi.

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Deprem bölgesindeki yaralı vatandaşlarımızın tahliyesini hız kesmeden sürdürüyoruz. Adıyaman’da depremden kurtarılan vatandaşlarımızı Ankara’ya ulaştırdık" ifadelerine yer verildi.