Mehmetçik, AFAD koordinesinde arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki personeller, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde arama kurtarma faaliyetlerine devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6’lık depremlerin ardından bölgede bulunan depremzedelere yardım faaliyetleri çerçevesinde Mehmetçiğin de çalışmalarda bulunduğu belirtilerek, “Mehmetçiklerimiz, Hatay’da AFAD ile koordineli olarak enkazlarda arama-kurtarma çalışmalarına gece-gündüz demeden aralıksız devam ediyor” denildi.