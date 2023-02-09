Mehmetçik Antakya'da depremzedelere su dağıtımını sürdürüyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Antakya'da bulunan depremzedelerin su ihtiyacını karşılamak üzere Mehmetçiğin su dağıtımı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Mehmetçik Antakya'da depremzedelere su dağıtımını sürdürüyor
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Antakya’da bulunan depremzedelerin su ihtiyacını karşılamak üzere Mehmetçiğin su dağıtımı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Hatay’ın Antakya ilçesinde 39’uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında görevli askerler depremzedelerin su ihtiyacını karşılamak üzere paketlenmiş suların sevkini sağlıyor ve tankerler ile su hizmeti veriyor.