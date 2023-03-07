Mehmetçik Berat Kandili'nde vatandaşlara tatlı ikram etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin deprem bölgesinde vatandaşlara Berat Kandili dolayısıyla tatlı ikram ettiğini bildirdi.

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Deprem bölgesinde vatandaşlarımız için sıcak yemek dağıtımına aralıksız devam eden Mehmetçik, Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlarımıza lokma tatlısı da ikram etti” denildi.