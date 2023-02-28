Mehmetçik deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor

Mehmetçik, deprem bölgesinde enkaz kaldırma çalışmalarına destek vererek, asayiş faaliyetlerini sürdürüyor.

Mehmetçik deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Mehmetçik, deprem bölgesinde enkaz kaldırma çalışmalarına destek vererek, asayiş faaliyetlerini sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “39’uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımız, İskenderun’da enkaz kaldırma ve emniyet faaliyetine devam ediyor” ifadelerini kullanarak, deprem bölgesindeki çalışmaların devam ettiğini belirtti.