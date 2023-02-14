Mehmetçik deprem bölgesine yardım malzemesi ulaştırmayı sürdürüyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetlerine ait helikopterlerle deprem bölgesine yardım malzemelerinin ulaştırılmasına devam edildiğini bildirdi.

Mehmetçik deprem bölgesine yardım malzemesi ulaştırmayı sürdürüyor
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetlerine ait helikopterlerle deprem bölgesine yardım malzemelerinin ulaştırılmasına devam edildiğini bildirdi.

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Adana İncirlik Üssündeki Lojistik Koordinasyon Merkezi, günün her saatinde durmaksızın vatandaşlarımız için görev yapıyor. Deniz Kuvvetlerimize ait helikopterler de bölgeye yardım malzemelerini ulaştırmayı sürdürüyor” denildi.