Mehmetçik depremin ilk gününden bu yana çadır kurmaya devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin depremin ilk gününden bu yana çadır kurma faaliyetlerini sürdürdüğünü bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ilk günden bu yana çadır kurma faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Malatya’da da canla başla mücadele eden Mehmetçiklerimiz, aynı zamanda vatandaşlarımızla da yakından ilgileniyor ve sağlık muayenelerine destek oluyor” ifadelerine yer verildi.