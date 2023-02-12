Mehmetçik hudut güvenliği için görev başında

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin hudut güvenliği için görev başında olduğunu bildirdi.

Mehmetçik hudut güvenliği için görev başında
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin hudut güvenliği için görev başında olduğunu bildirdi.

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Deprem bölgesinde canla başla mücadele eden Mehmetçik, hudutlarımızın güvenliği için de görevinin başında. Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişi yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 1’inin PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” ifadelerine yer verildi.