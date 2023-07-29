Mehmetçik Irak'ın Kuzeyinde bölücü terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ve silah ele geçirdi

Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait silah ve mühimmat da ele geçirdi.

Mehmetçik Irak'ın Kuzeyinde bölücü terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ve silah ele geçirdi
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Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait silah ve mühimmat da ele geçirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Mehmetçiğin Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ettiği belirtildi. Açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Mehmetçiğin gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

Ele geçirilen malzemeler ise şöyle: “6 adet el bombası, 1 RPG-7 roketatar, 1 9m113 Konkurs m ve rampası, 3 RPG-7 antitank mühimmatı, 20 120 mm havan mühimmatı, 1 top mühimmatı, 300 12.7 uçaksavar fişeği, 3 RPG-7 sevk fişeği, 175 5.56 fişeği, 6 şarjör, 1 EYP ateşleme düzeneği, 1 termal dürbün, 1 kamera, 1 aksiyon kamerası, 2 kamera bataryası, 2 termal alt üst kıyafet, 2 termal başlık ve 1 termal şemsiye.”