Mehmetçik, Kahramanmaraş'ta gıda ve yiyecek yardımına devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahramanmaraş'ta görev yapan Mehmetçiğin gıda ve yiyecek yardımına devam ettiğini bildirdi.

Mehmetçik, Kahramanmaraş'ta gıda ve yiyecek yardımına devam ediyor
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahramanmaraş’ta görev yapan Mehmetçiğin gıda ve yiyecek yardımına devam ettiğini bildirdi.

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Kahramanmaraş’ta görev yapan Mehmetçiklerimiz, bölge halkına sağlık desteği sağlamaya, gıda ve yiyecek yardımı yapmaya devam ediyor” ifadelerine yer verildi.