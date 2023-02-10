Mehmetçik, Kahramanmaraş'ta gıda ve yiyecek yardımına devam ediyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahramanmaraş'ta görev yapan Mehmetçiğin gıda ve yiyecek yardımına devam ettiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahramanmaraş’ta görev yapan Mehmetçiğin gıda ve yiyecek yardımına devam ettiğini bildirdi.
MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Kahramanmaraş’ta görev yapan Mehmetçiklerimiz, bölge halkına sağlık desteği sağlamaya, gıda ve yiyecek yardımı yapmaya devam ediyor” ifadelerine yer verildi.