Mehmetçik selden etkilenen vatandaşlar için köprü kurdu

Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa'da Mehmetçiğin sel nedeniyle mahsur kalan vatandaşların tahliyesi için yaya geçiş köprüsü kurduğunu bildirdi.

Mehmetçik selden etkilenen vatandaşlar için köprü kurdu
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Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa’da Mehmetçiğin sel nedeniyle mahsur kalan vatandaşların tahliyesi için yaya geçiş köprüsü kurduğunu bildirdi.

Şanlıurfa’da sağanak yağmur sonrası meydana gelen selde birçok vatandaş bulundukları bölgelerde mahsur kaldı. Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölgede görevli 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı tarafından mahsur kalan vatandaşların tahliyesi için Eyyübiye ilçesinde yaya geçiş köprüsü kurulduğunu duyurdu.