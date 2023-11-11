Mehmetçik, son 3 ayda hudutlardan geçmeye çalışan 200 teröristi yakaladı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan hudut kartalları, 15 Ağustos ile 10 Kasım 2023 tarihleri arasında hudutlardan geçmeye çalışan 200 teröristi yakaladı. Teröristlerden 154’ünün FETÖ-PDY’ye, 40’ının PKK/KCK-PYD/YPG’ye, 5’inin DEAŞ’a ve 1’inin MLKP terör örgütüne mensup olduğu belirlendi.

Hudut kartalları; sınırların güvenliği için tel engeller, modüler beton duvarlar ve derin hendeklerden oluşan sınır fiziki güvenlik sistemlerinin yanı sıra son teknoloji ürünü sistemler kullanıyor. Kamera, termal kamera ve dronlar ile keşif ve gözetleme faaliyetlerine aralıksız devam eden Mehmetçikler, 15 Ağustos-10 Kasım 2023 tarihleri arasında hudutlardan geçmeye çalışan 200 teröristi yakaladı. Bunlardan 154’ünün FETÖ-PDY’ye, 40’ının PKK/KCK-PYD/YPG’ye, 5’inin DEAŞ’a ve 1’inin MLKP terör örgütüne mensup olduğu belirlendi.

Ayrıca aynı tarihler arasında 41’i PKK mensubu, 3’ü de DEAŞ mensubu olmak üzere toplam 44 terörist hudut birliklerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Bu tarihler arasında hudut kartalları 6 bin 541 düzensiz göçmeni yakalarken, 49 bin 281 düzensiz göçmenin ise yasa dışı hudut geçiş girişimini engelledi.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’ndan hudutlarda denetleme

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ise Suriye, Irak, İran, Yunanistan ve Bulgaristan hudutlarında görevli birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Yasa dışı göçle mücadele kapsamında alınan tedbirleri denetleyen, bölge arazisini inceleyen Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu hudut hattında alınacak ilave tedbirlerle ilgili talimatlar verdi.