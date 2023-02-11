Mehmetçik'ten depremzedelere sıcak yemek ikramı

Şanlıurfa’da depremden etkilenerek çadırlarda kalan vatandaşlara Mehmetçik üç öğün sıcak yemek ikramında bulunuyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde çok sayıda bina yıkıldı. Yıkılan ve hasar gören binalar nedeniyle dışarda kalan vatandaşlar AFAD’ın kurduğu çadırlarda yaşamalarını sürdürüyor. İl genelinde AFAD ekipleri tarafından birçok noktada binlerce çadır kurularak depremzedelere sıcak yuva sağlandı. Ekipler tarafından Turgut Özal Parkında kurulan 166 çadırda kalan bin 418 depremzede vatandaşa Mehmetçik tarafından üç öğün sıcak yemek ikramı yapılıyor.

Sıcak yemek ikramından faydalanan vatandaşlar, emeği geçenlere teşekkür etti.