Mehmetçik'ten Malatya'da depremzedelere sıcak yemek desteği

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Malatya 2'nci Ordu Komutanlığı'nda görevli Mehmetçiklerin, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgelerde yemek dağıttığını duyurdu.

Mehmetçik'ten Malatya'da depremzedelere sıcak yemek desteği
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Malatya 2’nci Ordu Komutanlığı’nda görevli Mehmetçiklerin, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgelerde yemek dağıttığını duyurdu.

MSB, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından Malatya 2’nci Ordu Komutanlığında görevli Mehmetçiğin arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü noktalarda yemek dağıtarak vatandaşa destek sağladığını duyurdu. Ayrıca Mehmetçik, deprem bölgesinde seyyar mutfak desteği de sağlayacağı belirtildi.

Mehmetçik'ten Malatya'da depremzedelere sıcak yemek desteği
Mehmetçik'ten Malatya'da depremzedelere sıcak yemek desteği
Mehmetçik'ten Malatya'da depremzedelere sıcak yemek desteği