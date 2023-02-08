Mehmetçik ve AFAD omuz omuza bir kişiyi daha enkazdan sağ çıkardı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde çöken bir binadan Mehmetçik ve AFAD ekipleri vatandaşların da desteğiyle 65 yaşındaki kadını sağ olarak kurtardı. O anları endişe ile takip eden kızı ise mutluluk gözyaşı döktü.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremden en çok etkilenen yerlerden Hatay’ın İskenderun ilçesinde arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Çalışma yürüten Mehmetçik ve AFAD ekipleri Fener Caddesi’nde çöken 6 katlı binadan ses aldı. Ekipler, enkazda 65 yaşındaki Azize Subaşı’na ulaştı. Ekiplerini ve gönüllülerin çabalarıyla Subaşı, göçükten yapılan çalışma ile çıkarıldı. Kurtarılan kadın hazır bekleyen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çalışmaları endişe ile takip eden Azize Subaşı’nın kızı ise annesinin kurtarıldığını görünce sevinç gözyaşları döktü.