Mehmetçik, yardım malzemelerini intikalin zor olduğu bölgelere ulaştırıyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin intikalin zor olduğu bölgelere yardım malzemelerini intikal ettirdiğini bildirdi.

Mehmetçik, yardım malzemelerini intikalin zor olduğu bölgelere ulaştırıyor
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin intikalin zor olduğu bölgelere yardım malzemelerini intikal ettirdiğini bildirdi.

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Deprem bölgesinde canla başla arama-kurtarma ve yardım faaliyetlerine destek veren Mehmetçiklerimiz, milletimizin gönderdiği yardım malzemelerini, intikalin zor olduğu bölgelere ulaştırmaya devam ediyor” denildi.