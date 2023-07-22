Mehter takımı İzmitlileri marşlarla selamladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, İzmit'te yürüyüş düzenleyerek vatandaşları marşlarla selamladı. Mehter takımını gören vatandaşlar telefonlarıyla canlı yayın yaptı.

Mehter takımı İzmitlileri marşlarla selamladı
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, İzmit’te yürüyüş düzenleyerek vatandaşları marşlarla selamladı. Mehter takımını gören vatandaşlar telefonlarıyla canlı yayın yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı, en sevilen mehter marşlarıyla vatandaşları selamladı. Büyükşehir tarafından yeni baştan yapılan Cumhuriyet Bulvarı’nda gerçekleştirilen yürüyüşte İzmitliler söylenen marşlara eşlik etti. Çok sayıda vatandaşın cep telefonuyla sosyal medyadan canlı yayın yaptığı yürüyüş, sıcak havaya rağmen ilgiyle takip edildi. Merkez Bankası önünden başlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı yürüyüşü Meslek Lisesi önünde son buldu.