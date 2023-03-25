Mehteran takımı sahur için sokağa indi: Vatandaşlar mehter marşlarıyla uyandı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde vatandaşlar sahura mehteran takımının marşlarıyla uyanıyor. Ramazan ayı boyunca mehteran takımı, bando ve ilahi grubu vatandaşları sahura kaldıracak.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Ramazan Ay’ının manevi atmosferi, sahur mehteranı ile hissediliyor. Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 4 yıl önce başlatılan ve geleneksel hale getirilen ‘Sahur Bandosu ve Mehteran Takımı’ bu Ramazan Ayında da vatandaşları sahura kaldırıyor. Geleneklerin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için başlatılan uygulamada Süleymanpaşa’da yaşayan müzisyenden oluşan bando ve mehteran takımı şehrin 2 farklı noktasında sokak sokak dolaşarak vatandaşları sahura kaldırıyor. Cadde ve sokaklarda yürüyen mehter takımı marşları, evlerinin pencere ve balkonlarına çıkan vatandaşlar tarafından beğeni ve alkışlarla karşılandı. Sokakta mehter takımını gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla video kaydı yaptı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa belediyesi gençlik hizmetleri Spor müdürü Suat Durmaz, “Süleymanpaşa Belediyesi olarak Ramazan geleneklerimizi yaşatmaya devam ediyoruz. Şehrimizde yaşayan yerel müzisyenlerden oluşturduğumuz sahur bandomuz ve mehter takımımızla her gece vatandaşlarımızı sahura kaldırmaya devam ediyoruz. Bunu yaparken de malum yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle de müzik ekiplerimizin, bandolarımızın repertuarlarını da ona uygun olarak ayarladık. Yerel ve oyun havaları gibi müziklerden uzak durarak gelenekleri yaşatmaya devam ediyoruz” dedi.

Mehter ve bando takımı her gece başka mahallelerde vatandaşları sahura kaldırıp Ramazan Ay’ı geleneklerine devam edecek.