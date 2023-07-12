Mekatronik uzmanlık programına katılan gençler, firmaların markajında

BEBKA ve Eskişehir Sanayi Odası işbirliğiyle yürütülen Mekatronik Uzmanlık Programı’ndan mezun olan gençler, firmalarla bir araya gelerek iş görüşmelerini gerçekleştirdi. Firmalardan, program çerçevesinde 100’ün üzerinde istihdam talebi geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ile Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından kentte yaşayan gençlerin meslek sahibi olması hedefiyle yürüttüğü ücretsiz teknik eğitimlerde başarılı olan kursiyerler için önemli bir adım atıldı. Gençler, firmaların bakım-onarım bölümlerinde işe yerleştirilmek üzere ESO’da gerçekleştirilen istihdam toplantısına katıldı.

"İstihdam Köprüsü Kurduk"

BEBKA’nın destekleriyle açılan ESO Akademi Mekatronik Uzmanlık Programı’ndan mezun olan gençlere geçen hafta sertifikalarını törenle verdiklerini hatırlatan ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Bu programın sonuna bir de İstihdam Şenliği eklemek istedik. Daha önce yapılan mesleki eğitimlerden farklı olarak, bu kez gençlerimizi ihtiyaç sahibi üyelerimizle bir araya getirdik. Gençlerimiz ile firmalarımız arasında bir istihdam köprüsü kurmak istiyoruz. Gençlerimizin iş ve aş sahibi olmasını çok önemsiyoruz. Hem onların güzel bir gelecek kurmasına, hem de firmalarımızın nitelikli personel ihtiyacına katkı sunmayı arzuluyoruz. Hedefimiz, genç istihdamını en üst seviyeye taşımak” diye konuştu.

"100’ün üzerinde istihdam talebi geldi"

Etkinliğe firmalardan yoğun talep olduğunun da altını çizen Kesikbaş, “İstihdam garantili mesleki eğitim projemizin bilinirliği her geçen gün artıyor ve mesleki eğitim alanında önemli bir marka haline getiriyor. Mekatronik alanında açtığımız ve 20 kursiyere eğitim verdiğimiz bu programda, henüz eğitim devam ederken işe yerleşen gençlerimiz oldu. Tüm kursiyerlerimizin iş sahibi olması için üyelerimize yapmış olduğumuz çağrıya da çok yüksek bir dönüş aldık. Firmalarımızdan toplamda 100’ün üzerinde istihdam talebi geldi. Bu taleplere daha üst seviyede cevap verebilmek için BEBKA destekli eğitimlerimizin sayısını artıracağız. ESO Akademi’ye gelen gençlerimizin tamamına istihdam oluşturmak için elimizden ne gelirse yapıyoruz ve devam edeceğiz. Ülkemizin gençleri pırıl pırıl ve bizim görevimiz, onların önünü açmak” ifadelerini kullandı.