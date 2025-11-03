Mekece'de sosyal tesisin temeli atıldı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Pamukova Mekece’ye seçim döneminde verdiği sözü tuttu. Mekece Sosyal Tesisleri’nin temeli gerçekleştirilen törenle atıldı ve çalışmalar başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, seçim sürecinde Pamukova Mekece bölgesinde yaptığı ziyaretlerde bölgeye bir sosyal tesis kazandırmak için söz vermişti. İlçenin sosyal hayatına değer katacak Mekece Sosyal Tesisleri için çalışmalar ise bir süre önce başlamıştı. İhale-projelendirme süreci tamamlanan sosyal tesis için bugün görkemli bir temel atma töreni düzenlendi. Pamukova Mekece Mahallesi’nde 700 metrekarelik alanda inşa edilecek sosyal tesis, yeşil alanları, çocuk oyun grupları ve çok amaçlı kapalı alanlarıyla mahallenin sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı. Seçim sürecinde verdikleri hiçbir sözü unutmadıklarını ifade eden Alemdar, bugün Sakarya’nın dört bir yanında yatırımların birer birer yükseldiğini ifade etti. Temeli atılan sosyal tesis ile gençlerin, kadınların ve çocukların rahatça, keyifle vakit geçirebilecekleri bir alan inşa ettiklerini kaydeden Alemdar, ayrıca Pamukova’ya yeni haberler verdi. Alemdar Pamukova’ya yeni bir meydan, cami ve belediye binasının inşa edileceğini açıklayarak 2026’yı işaret etti. Alemdar, "Seçim sürecinde hangi sözü verdiysek, kim ne talep ettiyse hepsini dinledik, değerlendirdik. Şunu açıkça ifade etmek isterim ki verdiğimiz bütün sözleri yerine getireceğiz. Bizim tek derdimiz, millete yorulmadan hizmet etmek ve eser üretmektir. Bugün Sakarya’nın her köşesinde faaliyet yürütüyoruz. AFA’dan kütüphanelere, belediye binasından bilim merkezine kadar birçok yatırımımız başladı. Gençlerimizin rahatça spor yapabileceği alanlar inşa ediyoruz" dedi.

"Şehrin su geleceğine çözüm arıyoruz"

Şehrin gelecekte su sıkıntısı yaşamaması için önemli bir yatırımın ihale kararının bugün alındığını hatırlatan Başkan Alemdar, "Şehrimizin gelecekte su sıkıntısı yaşamaması için göletlerimizi yapıyor, içme suyu kaynaklarını vatandaşımıza ulaştırıyoruz. Ballıkaya Barajı’nın ihalesi bugün açıklandı. Bu da yaklaşık 7 milyar liralık büyük bir yatırım anlamına geliyor. Biz sadece büyük projelerle değil, sosyal belediyecilik anlayışıyla da çalışıyoruz. Yaşlılarımızın, engelli vatandaşlarımızın ve dezavantajlı gruplarımızın her zaman yanındayız. Pamukova’da içme suyu, spor alanı ve asfalt çalışmalarımız sürüyor. Asıl büyük yatırımlarımızı yılbaşından sonra başlatacağız. Kamulaştırma kararımızı aldık. Pamukova’ya yakışan bir meydan, cami ve belediye binası inşa edeceğiz. Bugün temelini attığımız bu sosyal tesisle gençlerin, kadınların ve çocukların rahatça vakit geçirebileceği bir alan kazandırıyoruz. Bizim derdimiz millet, devlet, bayrak ve sizlersiniz. Cumhurbaşkanımız da her zaman bizlere "Millete hizmet etmeyi ihmal etmeyin" diye tembih ediyor. Biz de aynı anlayışla, aynı inançla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.