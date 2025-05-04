Mekfest 2025 Coşkusu Sürüyor!

Silivri Mektebim Koleji’nin bu yıl düzenlediği “MekFest 2025 Çocuk Şenliği”, bugün saat 13.00’te başladı ve halen büyük bir katılımla devam ediyor. Kolej bahçesinde gerçekleştirilen şenlikte; bubble show, oyun parkurları, sihirbaz gösterileri, DJ performansları ve canlı konserler gibi pek çok etkinlik çocuklara eğlenceli anlar yaşatıyor.

Renkli stantlar, nefis yiyecekler ve sınırsız eğlence alanlarının yer aldığı organizasyonun en anlamlı yönü ise gelirin LÖSEV’e bağışlanacak olması.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu da etkinliğe katılarak çocuklarla bir araya geldi. Balcıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Mektebim Koleji’nin düzenlediği 2025 MekFest Çocuk Şenliği’ne katıldık. Konser, sihirbazlar, oyun alanları ile hazırlanan birbirinden eğlenceli etkinliklerde çocuklarımızın neşesine ortak olduk.” ifadelerine yer verdi.

Mektebim Koleji Silivri Kampüsü’nde düzenlenen şenlik saat 18.00’e kadar devam edecek. Etkinlik tüm çocuklara ve ailelere açık olarak gerçekleştiriliyor.

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